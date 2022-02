Villarreal Juve | Forlan avverte | «Emery sa mettere in difficoltà tutti»

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Diego, ex attaccante del, ha parlato al Corriere dello Sport in vista del match di Champions con laDiegoè intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per parlare della sfida di Champions League in programma domani sera trantus. Le sue parole.– «Una squadra con giocatori di esperienza ai quali piace tenere la palla.è un allenatore bravo che sa comeingli avversari. È arrivato agli ottavi di Champions e nella Liga sta lottando per il quarto posto grazie anche all’ultima vittoria per 4-1 a Granada». ATMOSFERA – «Bella calda, ve lo assicuro. Di quell’impianto ho grandi ricordi perché lì ho segnato diversi gol. Sembra un ...

Il piano di Emery Ci sono almeno due aspetti tattici che ilpotrebbe riproporre anche ...vorrà ben altro per tenerlo ai box in vista di una sfida così importante come quella contro la... Dybala salterà il, la trasferta di sabato a Empoli e quasi sicuramente l'andata delle ... Si va verso unaformato 4 - 4 - 2, con Cuadrado, Arthur (o Locatelli), Zakaria e Rabiot in ...L'attaccante olandese non nasconde gli obiettivi del prossimo avversario della Juventus Il Villarreal non vuole fermarsi ma vuole continuare a stupire: dopo aver vinto l'ultima edizione dell'Europa Le ...Vuoi seguire Villareal-Juventus ma sei all'estero? Ecco una soluzione per non perderti neanche un minuto del tanto atteso match di Champions League.