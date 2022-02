Vaccino Covid, dal 1° marzo quarta dose per i fragili. Quasi 900mila i cittadini interessati. AVVISO (Di lunedì 21 febbraio 2022) In arrivo la quarta dose per i fragili. Tecnicamente non si tratta di una quarta dose bensì della dose booster a conclusione del ciclo primario vaccinale composto da 2 dosi e 1 dose aggiuntiva. La quarta dose verrà somministrata con vaccini a mRna. I tempi della somministrazione sono i medesimi della dose booster per la popolazione generale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 febbraio 2022) In arrivo laper i. Tecnicamente non si tratta di unabensì dellabooster a conclusione del ciclo primario vaccinale composto da 2 dosi e 1aggiuntiva. Laverrà somministrata con vaccini a mRna. I tempi della somministrazione sono i medesimi dellabooster per la popolazione generale. L'articolo .

