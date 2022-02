Ucraina | Letta | rischio guerra violenta | torni diplomazia

(Di lunedì 21 febbraio 2022) "Non posso non iniziare che facendo riferimento al problema che oggi ci terrorizza tutti, le truppe si ammassano ai confini con l', mentre c''è ildi una, la piùe ...

Roma, 21 feb. (askanews) - Enrico Letta apre la Direzione del Pd osservando come sia difficile 'parlare di amministrative mentre le trupppe ...