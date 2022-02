Ucraina, la crisi affonda i listini europei. Piazza Affari rossa, crolla Exor (Di lunedì 21 febbraio 2022) La prospettiva di un summit tra il presidente americano Joe Biden e il leader russo Vladimir Putin per scongiurare la guerra in Ucraina da' fiato ai future sui listini azionari europei, che hanno annullato le perdite precedenti e ora segnalano un'apertura positiva. Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 21 febbraio 2022) La prospettiva di un summit tra il presidente americano Joe Biden e il leader russo Vladimir Putin per scongiurare la guerra inda' fiato ai future suiazionari, che hanno annullato le perdite precedenti e ora segnalano un'apertura positiva. Segui sutaliani.it

Advertising

LauraGaravini : È il momento di sostenere tutti gli sforzi della diplomazia per scongiurare incidenti sul Donbass che facciano prec… - Tg1Rai : La crisi ucraina, sono ore cruciali. Diplomazia in campo. Nella notte il presidente americano #Biden ha accettato d… - MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, è il 'Terminator' l'arma segreta di Putin in caso di guerra #BMPTTerminator #nato #kazako #t-72… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Crisi Ucraina, è il 'Terminator' l'arma segreta di Putin in caso di guerra #BMPTTerminator #nato #kazako #t-72 #russe… - G_Basilico : Deputato @w_rizzetto, crisi Ucraina - Russia. Lei che scenario internazionale vede all'orizzonte in Europa? Chiudo… -