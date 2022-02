Traffico Roma del 21-02-2022 ore 08:30 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione code sul raccordo in carreggiata esterna da Montespaccato a via di Casal Lumbroso Inghilterra invece file dalla Casilina all’ardeatina è da via della Bufalotta Tiburtina Traffico incolonnato sulla tangenziale da Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi direzione Olimpico lunghe file anche sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale in entrata a Roma incolonnamenti Invia CAF via Flaminia via Salaria in ingresso nella capitale ancora molto il Traffico in zona Colleverde con file sulla Nomentana Nomentana bis e via Palombarese direzione Roma code sull’Aurelia da raccordo alla Circonvallazione Cornelia in ultima direzione code a tratti poi sulla via del mare in via Ostiense Tra Acilia e Casal Bernocchi direzione Roma è ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione code sul raccordo in carreggiata esterna da Montespaccato a via di Casal Lumbroso Inghilterra invece file dalla Casilina all’ardeatina è da via della Bufalotta Tiburtinaincolonnato sulla tangenziale da Batteria Nomentana via dei Campi Sportivi direzione Olimpico lunghe file anche sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale in entrata aincolonnamenti Invia CAF via Flaminia via Salaria in ingresso nella capitale ancora molto ilin zona Colleverde con file sulla Nomentana Nomentana bis e via Palombarese direzionecode sull’Aurelia da raccordo alla Circonvallazione Cornelia in ultima direzione code a tratti poi sulla via del mare in via Ostiense Tra Acilia e Casal Bernocchi direzioneè ...

Advertising

astralmobilita : ????? #A1 #RomaNapoli terminati #lavori tra #Ceprano e #Frosinone, traffico tornato regolare ? #Roma @WazeLazio… - robdeangeliss : Roma Mobilità @romamobilita · 50s #Roma #viabilità Traffico rallentato su: via di Torrevecchia, tra via di Boccea e… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso su: tratto urbano dell'A24, tra La Rustica Nord e la Tangenziale Est; Raccordo, tra Casilina e Ciampino - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su: via di Torrevecchia, tra via di Boccea e via del Quartaccio; via delle Cap… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato su: via Portuense, tra piazza di Porta Portese e piazza della Radio; viale Tra… -