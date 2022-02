Sinner-Davidovich Fokina in tv domani: orario, canale e diretta streaming Atp 500 Dubai 2022 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Jannik Sinner sfiderà Alejandro Davidovich Fokina al primo turno dell’Atp 500 di Dubai 2022. L’altoatesino è guarito dal Covid-19 ed è pronto a tornare in campo. La novità riguarda il suo team in quanto l’allenatore non sarà più Riccardo Piatti, bensì Simone Vagnozzi. Il classe 2001 partirà ampiamente favorito, anche se non gioca un match dall’Australian Open, ma dovrà stare attento a non sottovalutare il suo avversario. Lo spagnolo è infatti reduce dai quarti di finale a Doha e vuole continuare a far bene. Tra i due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMI Il confronto andrà in scena domani, martedì 22 febbraio, con orario ancora da definire. La diretta televisiva del match sarà offerta in concomitanza da SuperTennis (canali 64 del digitale ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) Janniksfiderà Alejandroal primo turno dell’Atp 500 di. L’altoatesino è guarito dal Covid-19 ed è pronto a tornare in campo. La novità riguarda il suo team in quanto l’allenatore non sarà più Riccardo Piatti, bensì Simone Vagnozzi. Il classe 2001 partirà ampiamente favorito, anche se non gioca un match dall’Australian Open, ma dovrà stare attento a non sottovalutare il suo avversario. Lo spagnolo è infatti reduce dai quarti di finale a Doha e vuole continuare a far bene. Tra i due non ci sono precedenti. TABELLONE MONTEPREMI Il confronto andrà in scena, martedì 22 febbraio, conancora da definire. Latelevisiva del match sarà offerta in concomitanza da SuperTennis (canali 64 del digitale ...

