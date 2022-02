Pro Vercelli, maxi squalifica per Lerda (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nell’ultimo turno di campionato di Serie C è stato espulso Franco Lerda della Pro Vercelli: l’allenatore è stato poi squalificato dal Giudice Sportivo Franco Lerda, allenatore della Pro Vercelli, è stato squalificato dal Giudice Sportivo fino al 28 aprile. Due mesi di squalifica per il tecnico «reo di aver al 35°minuto del primo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario. proferendo nei confronti del predetto un epiteto comportante offesa e discriminazione per motivi di razza». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nell’ultimo turno di campionato di Serie C è stato espulso Francodella Pro: l’allenatore è stato poito dal Giudice Sportivo Franco, allenatore della Pro, è statoto dal Giudice Sportivo fino al 28 aprile. Due mesi diper il tecnico «reo di aver al 35°minuto del primo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario. proferendo nei confronti del predetto un epiteto comportante offesa e discriminazione per motivi di razza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

