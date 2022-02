Preghiera della sera 21 Febbraio 2022: “Non voglio mai perderti di vista” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Non voglio mai perderti di vista”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 21 febbraio 2022) “Nonmaidi”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Rvaticanaitalia : #Ucraina A Lourdes si è pregato per la #PACE. Col #Santo #Rosario si è chiesta l'intercessione della Vergine Maria… - frasisam : RT @TV2000it: #Covid due anni dopo. Il commento di Gianni Riotta: 'Preghiera Papa Francesco simbolo della pandemia' @riotta @tg2000it https… - AldinaConsolini : #21febbraio Venti minacciosi di guerra si agitano.. Sofferenza e paura in molti nostri fratelli.. Preghiamo con la… - daniele19921 : RT @CiaoKarol: BEATO CARLO, DAL PARADISO PREGA PER TUTTI NOI! ? Chiedi un aiuto speciale con questa preghiera: - CiaoKarol : BEATO CARLO, DAL PARADISO PREGA PER TUTTI NOI! ? Chiedi un aiuto speciale con questa preghiera:… -