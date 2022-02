Polizia Locale, avviate operazioni di sgombero di alloggio occupato abusivamente ad Ostia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Hanno preso avvio questa mattina all’alba, nel quartiere di Ostia, le operazioni da parte della Polizia di Roma Capitale, con i Gruppi GSSU ( Gruppo sicurezza sociale urbana), Spe ( Sicurezza Pubblica emergenziale) e X Gruppo Mare, in collaborazione con unità della Polizia di Stato, per liberare un alloggio di proprietà Ater, occupato abusivamente. Gli agenti, diretti dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di rilascio, emesso dall’Azienda Territoriale per l’ Edilizia Residenziale Pubblica, di un immobile occupato illegalmente da 4 persone, due minori e due adulti , un uomo e una donna, quest’ ultima legata a note famiglie criminali della zona e già denunciata dai caschi bianchi, con il suo compagno, nel ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Hanno preso avvio questa mattina all’alba, nel quartiere di, leda parte delladi Roma Capitale, con i Gruppi GSSU ( Gruppo sicurezza sociale urbana), Spe ( Sicurezza Pubblica emergenziale) e X Gruppo Mare, in collaborazione con unità delladi Stato, per liberare undi proprietà Ater,. Gli agenti, diretti dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di rilascio, emesso dall’Azienda Territoriale per l’ Edilizia Residenziale Pubblica, di un immobileillegalmente da 4 persone, due minori e due adulti , un uomo e una donna, quest’ ultima legata a note famiglie criminali della zona e già denunciata dai caschi bianchi, con il suo compagno, nel ...

