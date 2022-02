Milleproroghe, dalla Camera via libera alla fiducia (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dall'Aula della Camera via libera alla fiducia posta dal Governo sul decreto Milleproroghe. I voti favorevoli sono stati 369, quelli contrari 41 e nessun astenuto. Il voto finale sul provvedimento è previsto per il 22 febbraio, poi il testo passerà all'esame del Senato.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dall'Aula dellaviaposta dal Governo sul decreto. I voti favorevoli sono stati 369, quelli contrari 41 e nessun astenuto. Il voto finale sul provvedimento è previsto per il 22 febbraio, poi il testo passerà all'esame del Senato.(ITALPRESS).

Advertising

borghi_claudio : Uscito dalla capigruppo il calendario lavori e sembra sia slittato l'esame del decreto obbligo vaccinale - green pa… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Milleproroghe, dalla Camera via libera alla fiducia - - ItaliaNotizie24 : Milleproroghe, dalla Camera via libera alla fiducia - Rossana44792035 : RT @GiusyOcchionero: Il Dl Milleproroghe contiene risposte importanti a un ampio ventaglio di questioni. Come @ItaliaViva, soddisfazione p… - PaoloCaioni : RT @GiusyOcchionero: Il Dl Milleproroghe contiene risposte importanti a un ampio ventaglio di questioni. Come @ItaliaViva, soddisfazione p… -