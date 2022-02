Made in Sud, chi condurrà al fianco di Stefano De Martino: le indiscrezioni sulla nuova conduttrice (Di lunedì 21 febbraio 2022) La trasmissione comica di Rai2 sarebbe pronta a tornare in televisione nella prossima primavera e, stando alle indiscrezioni, starebbe mettendo a punto la squadra di conduttori per la prossima edizione. A condurre il condensato pieno di comicità, risate, musica e tanto divertimento dovrebbe esserci nuovamente l’astro nascente della televisione pubblica Stefano De Martino, ormai un vera e propria colonna portante della seconda rete dopo la conduzione di Bar Stella e Stasera tutto è possibile. Made in Sud e Stefano De Martino pronti a tornare I dubbi sulla conduzione riguardano, quindi, la figura femminile da affiancare al conduttore ex ballerino e due nomi sembrano essere in vantaggio su tutti gli altri ma che ancora non trovano conferma ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 febbraio 2022) La trasmissione comica di Rai2 sarebbe pronta a tornare in televisione nella prossima primavera e, stando alle, starebbe mettendo a punto la squadra di conduttori per la prossima edizione. A condurre il condensato pieno di comicità, risate, musica e tanto divertimento dovrebbe essercimente l’astro nascente della televisione pubblicaDe, ormai un vera e propria colonna portante della seconda rete dopo la conduzione di Bar Stella e Stasera tutto è possibile.in Sud eDepronti a tornare I dubbiconduzione riguardano, quindi, la figura femminile da affiancare al conduttore ex ballerino e due nomi sembrano essere in vantaggio su tutti gli altri ma che ancora non trovano conferma ...

