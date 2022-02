Invasione fermata all' ultimo respiro per ora Faccia a faccia Biden-Putin | il gioco dello zar | l' annuncio in piena notte

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimire quello americano Joehanno "accettato il principio" d'incontrarsi in un vertice, proposto da Emmanuel Macron e che "si potrà tenere solo se la Russia non invaderà l'Ucraina". Lo ha annunciato l'Eliseo. Questo vertice sarebbe poi esteso a "tutti gli stakeholder" e si concentrerebbe su "sicurezza e stabilita' strategica in Europa", ha precisato la presidenza francese, aggiungendo che inizierà a prepararsi questo giovedì tra Stati Uniti e Russia. La dichiarazione segue le conversazioni che Emmanuel Macron ha avuto sia conche (per due volte) con. Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, avranno un confronto il 24 febbraio in vista del possibile vertice tra i ...