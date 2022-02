I consiglieri leghisti di Caltanissetta che chiedono un “decalogo” di regole solo per gli extracomunitari (Di lunedì 21 febbraio 2022) Fa discutere la proposta di due consiglieri comunali leghisti di Caltanissetta – Valeria Visconti e Oscar Aiello – che in un’interpellanza al sindaco Roberto Gambino (in quota Movimento 5 Stelle) hanno richiesto “di affiggere, a tappeto, sui muri delle vie, nei bar, davanti le scuole e gli ospedali, un’ordinanza-decalogo con le principali regole comportamentali, da far rispettare agli extracomunitari che sconoscono, a causa delle diversità culturali, il modo corretto e sano della vita cittadina, e che in quel modo sarebbero aiutati a rispettare la città e i cittadini che li accolgono”. Nessun riferimento ai cittadini nisseni, che pure contribuiscono alla situazione di degrado in cui versa il centro storico. Una sorta di “regolamento ad hoc” per chi non è del posto, come i tanti ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Fa discutere la proposta di duecomunalidi– Valeria Visconti e Oscar Aiello – che in un’interpellanza al sindaco Roberto Gambino (in quota Movimento 5 Stelle) hanno richiesto “di affiggere, a tappeto, sui muri delle vie, nei bar, davanti le scuole e gli ospedali, un’ordinanza-con le principalicomportamentali, da far rispettare agliche sconoscono, a causa delle diversità culturali, il modo corretto e sano della vita cittadina, e che in quel modo sarebbero aiutati a rispettare la città e i cittadini che li accolgono”. Nessun riferimento ai cittadini nisseni, che pure contribuiscono alla situazione di degrado in cui versa il centro storico. Una sorta di “regolamento ad hoc” per chi non è del posto, come i tanti ...

Advertising

neXtquotidiano : Quando si è già sentita una storia simile? I consiglieri leghisti di #Caltanissetta che chiedono un “decalogo” di… - giudittasborgi : RT @AlekosPrete: La proposta dei consiglieri leghisti di affiggere per le strade di Caltanissetta un decalogo comportamentale destinato ai… - sestini69 : RT @AlekosPrete: La proposta dei consiglieri leghisti di affiggere per le strade di Caltanissetta un decalogo comportamentale destinato ai… - DoeJohnhdoe : RT @AlekosPrete: La proposta dei consiglieri leghisti di affiggere per le strade di Caltanissetta un decalogo comportamentale destinato ai… - MgraziaT : RT @AlekosPrete: La proposta dei consiglieri leghisti di affiggere per le strade di Caltanissetta un decalogo comportamentale destinato ai… -