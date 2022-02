Giorgia Cardinaletti | vita privata della giornalista | marito | fisico | altezza ed età

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 21 febbraio 2022)che con la sua preparazione e bellezza è diventata nel corso degli anni un volto sempre più presente in programma televisiviRai.è nata a Fabriano(Marche) il 23 aprile del 1987. Il padre ha un negozi di dischi mentre la madre è una biologa. Dopo il diploma a Liceo Classico e la laurea in Lettere nel 2009 a Perugia, ha iniziato la carriera danel settore sportivo e radiotelevisivo, con interesse particolare per i motori. Infatti, dopo l’esperienza a RaiNews24, è stata inviata per la trasmissione ‘Pole Position’ nelle gare di ...