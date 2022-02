GF Vip, Manila Nazzaro e Soleil Sorge verso la pace: il gesto che spiazza (Di lunedì 21 febbraio 2022) Manca sempre meno alla finale del GF vip in corso e intanto Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno modo di confrontarsi tra loro sulla crisi della loro amicizia. In un confronto aperto al dialogo, le due coinquiline ammettono di aver creato un muro tra loro. Il motivo dell’astio tra le due? A quanto pare, sarebbe l’arrivo di Delia Duran nella Casa. GF Vip, l’accusa shock a Basciano: “Pestava di botte la ex, lo sanno tutti” Alessandro Basciano è finito nel mirino di accuse pesantissime rivoltegli dall'ex gieffina Veronica Satti Gf vip, Manila Nazzaro si confronta con Soleil Sorge Dopo essersi unite in un sodalizio d’amicizia al Gfvip 6 in corso per ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 21 febbraio 2022) Manca sempre meno alla finale del GF vip in corso e intantohanno modo di confrontarsi tra loro sulla crisi della loro amicizia. In un confronto aperto al dialogo, le due coinquiline ammettono di aver creato un muro tra loro. Il motivo dell’astio tra le due? A quanto pare, sarebbe l’arrivo di Delia Duran nella Casa. GF Vip, l’accusa shock a Basciano: “Pestava di botte la ex, lo sanno tutti” Alessandro Basciano è finito nel mirino di accuse pesantissime rivoltegli dall'ex gieffina Veronica Satti Gf vip,si confronta conDopo essersi unite in un sodalizio d’amicizia al Gfvip 6 in corso per ...

