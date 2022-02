Gf Vip 6 | Soleil attacca Belli dopo il bacio con Delia | “Non vali un…” – il VIDEO inedito

Advertising

stoptheshow11 : No ma continuate pure a tutelarlo e dargli spazio in tv... che ribrezzo @grandefratello @SBruganelli @Soleil_stasi… - azzurropuffo : Questa analisi di una criminologa, sui comportamenti di Alex con Soleil e Delia, vi deve far riflettere. Forse è… - MondoTV241 : GF Vip, Manila Nazzaro chiarisce con Soleil “Mi sei mancata tanto e lo sai' #gfvip #manilanazzaro #soleilstasi - Alessan55053660 : E poi boh, Manila dichiara di essere innamorata di #Soleil ?? #gfvip #lulu #alex #delia #basciano #medugno #mirinat… - thepostea : Manila Nazzaro e Soleil Sorge fanno pace al GF Vip: ecco la reazione sui social #gfvip #soleilarmy -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

La conversazione tra i trenon è di certo finita qui. Alex, per potersi confrontare con loro in totale tranquillità, ha invitato Delia ea spostarsi all'interno della sauna. Per un breve ...Leggi anche > GF, Manila e il discorso toccante ache non convince tutti i fan: cosa le ha detto La scintilla scoppiata fra i due, ha spinto Scamarcio a lasciare la sua ex compagna, ...Sono momenti bollenti all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’. Ci si domanda chi sarà l’effettivo vincitore di questa edizione che sta facendo registrare numeri molto importanti. Ad oggi, ovv ...Ennesima piroetta tra l'ex Miss Italia e l'italoamericana. Per quel che riguarda il televoto, sorpresa in arrivo ...