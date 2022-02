Figliuolo: “Appena avremo il via libera, terza dose per chi ha fatto Johnson&Johnson. In arrivo un milione di fiale Novavax” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il capo dell’emergenza ha fatto il punto oggi a Firenze in visita all’ospedale Meyer: «Tutti devono capire l’importanza della vaccinazione» Leggi su lastampa (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il capo dell’emergenza hail punto oggi a Firenze in visita all’ospedale Meyer: «Tutti devono capire l’importanza della vaccinazione»

Advertising

bendinelli2011 : @angelisogna Se è per questo ho appena sentito alla radio Figliuolo dire che gli stanno arrivando notizie di bimbi… - ArcaduAngelo : RT @LaStampa: Figliuolo: “Appena avremo il via libera, terza dose per chi ha fatto Johnson&Johnson. In arrivo un milione di fiale Novavax”… - LaStampa : Figliuolo: “Appena avremo il via libera, terza dose per chi ha fatto Johnson&Johnson. In arrivo un milione di fiale… - il_piccolo : Figliuolo: “Appena avremo il via libera, terza dose per chi ha fatto Johnson&Johnson. In arrivo un milione di fiale… - messveneto : Figliuolo: “Appena avremo il via libera, terza dose per chi ha fatto Johnson&Johnson. In arrivo un milione di fiale… -