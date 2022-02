Colosseo | Corte rigetta ricorso Diego Della Valle contro Codacons | non fu diffamazione**

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Lad'Appello di Ancona hato ilpromossoilda Tod's e da, il quale dovrà versare all'associazione dei consumatori 18mila euro a titolo di risarcimento per le spese legali. Lo rende noto lo stesso, che nel procedimento era accusato di aver diffamato il noto imprenditore in merito al casosponsorizzazione del Colosseo. Ildiera stato presentatola sentenza n.363 del 2018 con cui il Tribunale di Fermova la domanda di risarcimento danni proposta da Tod's spa e dallo stesso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Colosseo Corte

La Sicilia

... per un investimento pari a 5 milioni di euro, saranno realizzati una copertura dellainterna ...milioni di euro sono stati invece stanziati per il restauro delle due porte di accesso del...... i sudditi e il bel mondo che a tali spettacoli non voleva rinunciare, da ognia ogni ... Un pensiero lo dedico ai giudici dellaCostituzionale che si trovano a dover decidere su un tema ...Per tre giorni, dal 13 al 15 febbraio, si potranno conoscere le storie amorose di tanti personaggi famosi, lungo le vie, nei musei e nei monumenti civici ...