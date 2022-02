Claudio Mandia: tante le incognite sulla morte del giovane in un college a New York (Di lunedì 21 febbraio 2022) Claudio Mandia è il giovane salernitano trovato morto in un college di New York nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Il luogo protagonista del triste avvenimento è l’istituto di istruzione EF Academy di Tarrytown, un villaggio a nord di New York. Il ragazzo aspettava l’arrivo dei genitori previsto per venerdì, allo scopo di festeggiare il suo diciottesimo compleanno. Tuttavia, al momento dell’arrivo, il papà e la mamma di Claudio sono stati avvisati dell’accaduto. Ancora sconosciute le cause che hanno portato alla morte del giovane. Claudio Mandia, un enigma agghiacciante Sono molte le ipotesi che ruotano intorno alla morte di Claudio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)è ilsalernitano trovato morto in undi Newnella notte tra giovedì e venerdì scorso. Il luogo protagonista del triste avvenimento è l’istituto di istruzione EF Academy di Tarrytown, un villaggio a nord di New. Il ragazzo aspettava l’arrivo dei genitori previsto per venerdì, allo scopo di festeggiare il suo diciottesimo compleanno. Tuttavia, al momento dell’arrivo, il papà e la mamma disono stati avvisati dell’accaduto. Ancora sconosciute le cause che hanno portato alladel, un enigma agghiacciante Sono molte le ipotesi che ruotano intorno alladi...

