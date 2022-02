“Beccati, è tutto chiaro”. GF Vip, scoperta choc su Alex Belli e Delia Duran: parlano di Soleil (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il triangolo si tinge di giallo. Al Grande Fratello Vip le ‘relazioni pericolose’ tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre sulla cresta dell’onda. Sono tantissimi i telespettatori che prendono posizione su quello che sta andando in onda. L’ultima scena, clamorosa, ha visto Delia e Soleil lasciarsi andare ad un passionale bacio saffico. E a Pomeriggio5 si è parlato anche di questo, il video è stato ripreso e commentato così da un utente: “Pochi minuti prima del bacio tra Soleil e Delia, Alex ha dato specifiche direttive (come sempre) alla moglie. Ma pensano che siamo scemi? Che porcate fate fare al GF quest’anno? Signorini questo non è il tuo giornale di gossip, ci sono giovani che guardano. Ma anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il triangolo si tinge di giallo. Al Grande Fratello Vip le ‘relazioni pericolose’ traSorge sono sempre sulla cresta dell’onda. Sono tantissimi i telespettatori che prendono posizione su quello che sta andando in onda. L’ultima scena, clamorosa, ha vistolasciarsi andare ad un passionale bacio saffico. E a Pomeriggio5 si è parlato anche di questo, il video è stato ripreso e commentato così da un utente: “Pochi minuti prima del bacio traha dato specifiche direttive (come sempre) alla moglie. Ma pensano che siamo scemi? Che porcate fate fare al GF quest’anno? Signorini questo non è il tuo giornale di gossip, ci sono giovani che guardano. Ma anche ...

