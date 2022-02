Auto elettriche: quali sono le batterie utilizzate? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quando si parla di Auto elettriche un ruolo fondamentale lo hanno le batterie, divise tra quelle al nichel e quelle al litio ferro fosfato (LFP). La prima tipologia è presente per lo più in Europa e negli Stati Uniti, mentre la seconda è molto più diffusa in Cina. Per dare un’idea della differenza, mentre a livello globale le Auto montanti batterie LFP hanno interessato il 20% del mercato di acquisto del 2021, si arriva a un 41% relativo alle Auto elettriche vendute nel mercato asiatico (dove vengono vendute Auto di piccola cilindrata a cui le LFP meglio si adattano). Per quanto riguarda l’utilizzo di questi due modelli di batterie, la casa Automobilistica che ha dimostrato una maggiore adattabilità è Tesla, la quale ... Leggi su newsagent (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quando si parla diun ruolo fondamentale lo hanno le, divise tra quelle al nichel e quelle al litio ferro fosfato (LFP). La prima tipologia è presente per lo più in Europa e negli Stati Uniti, mentre la seconda è molto più diffusa in Cina. Per dare un’idea della differenza, mentre a livello globale lemontantiLFP hanno interessato il 20% del mercato di acquisto del 2021, si arriva a un 41% relativo allevendute nel mercato asiatico (dove vengono vendutedi piccola cilindrata a cui le LFP meglio si adattano). Per quanto riguarda l’utilizzo di questi due modelli di, la casamobilistica che ha dimostrato una maggiore adattabilità è Tesla, la quale ...

