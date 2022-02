Allegri ora cambi la Juve! Costruita per gli strappi di Chiesa, non esalta Vlahovic. Il ko di Dybala aiuta la svolta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Villarreal-Juve è il banco di prova più importante per la nuova Juventus 2022 che in Champions si gioca tutto e per cui, non lo... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Villarreal-Juve è il banco di prova più importante per la nuova Juventus 2022 che in Champions si gioca tutto e per cui, non lo...

Advertising

GiovaAlbanese : In attesa di comprendere meglio le condizioni di Paulo #Dybala, Max #Allegri si copre richiamando in prima squadra… - tancredipalmeri : Ma Allegri - con la rosa che ha - con il mercato fatto a gennaio - e con i 9 milioni che prende all’anno davver… - FBiasin : #Allegri: “Quando l’obiettivo è entrare nelle prime 4, un pari non è da buttare”. La #Juve, per tantissimi “osserv… - cmdotcom : #Allegri ora cambi la #Juve! Costruita per gli strappi di #Chiesa, non esalta Vlahovic. Il ko di Dybala aiuta la sv… - sportli26181512 : Allegri ora cambi la Juve! Costruita per gli strappi di Chiesa, non esalta Vlahovic. Il ko di Dybala aiuta la svolt… -