West Ham, Zouma preso di mira anche in campo: Wood lo perseguita in campo con il verso di gatti (Di domenica 20 febbraio 2022) Non c'è pace per Kurt Zouma dopo la vicenda che lo ha visto maltrattare i suoi gatti. Il difensore del West Ham, durante il match di ieri contro il Newcastle, è stato preso di mira non solo dai tifosi, ma anche dai suoi diretti avversari. Infatti, mentre dagli spalti erano ben visibili peluche e pupazzi di gatti, in campo è andato in scena un costante 'trash talking' ai suoi danni per opera di Chris Wood che, secondo quanto si apprende anche dai tanti tifosi che hanno assistito alla gara, avrebbe perseguitato Zouma per tutta la sfida rivolgendosi a lui col verso dei gatti. I compagni di Zouma, tra cui Craig Dawson, ...

