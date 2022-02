Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2022 ore 07:30 (Di domenica 20 febbraio 2022) Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 07.20 SARA SPANO’ BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE RISULTA REGOLARE SULL’INTERRO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione Lazio PER I CANTIERI RIPRENDONO DOMANI SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL SPA. NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN FASCIA ORARIA DIURNA, 06.00 – 18.00 SINO AL TERMINE DELLE INDAGINI, IN PROGRAMMA PER IL 28 FEBBRAIO. INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA DOMANI SI FERMA IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE LINEE S AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA PIRAMIDE TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E ... Leggi su romadailynews (Di domenica 20 febbraio 2022)DEL 20 FEBBRAIOORE 07.20 SARA SPANO’ BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE RISULTA REGOLARE SULL’INTERRO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLAPER I CANTIERI RIPRENDONO DOMANI SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL SPA. NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN FASCIA ORARIA DIURNA, 06.00 – 18.00 SINO AL TERMINE DELLE INDAGINI, IN PROGRAMMA PER IL 28 FEBBRAIO. INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA DOMANI SI FERMA IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DELLE LINEE S AD ECCEZIONE DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ACILIA PIRAMIDE TUTTI I DETTAGLI SUL SITO E ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Frosinone, lavori per le rotatorie a de Matthaeis L'introduzione del nuovo sistema di viabilità ha previsto la contestuale attivazione del doppio ...da via Marco Tullio Cicerone e dalla villa comunale proseguono direttamente la marcia verso viale Roma,...

Ariano, centro e periferie, ecco la città del futuro: presentati i progetti L'amministrazione comunale, sensibile alle problematiche della viabilità urbana e in modo ... Strade : Via Roma, via D'Afflitto - via Tribunali, via Mancini, via Marconi, via Calvario, piazza Garibaldi, ...

