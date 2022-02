Venezia Genoa | i convocati di Blessin | Amiri non ce la fa

Advertising

dorianoforesto : Quando c’è Venezia-Genoa e non sai per chi gufare: #Venezia #VeneziaGenoa #SerieA #Sampdoria - Fantacalcio : Genoa: non convocati Piccoli e Amiri per il Venezia - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Venezia-Genoa, le probabili formazioni: Gudmundsson dall'inizio? - charliemchouse : Venezia-Genoa, le probabili formazioni: Gudmundsson dall'inizio? - buoncalcio : #RassegnaStampa del 20 Febbraio, le probabili formazioni di #VeneziaGenoa -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Genoa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'allenatore delBlessin ha reso nota la lista dei convocati in vista delBlessin, allenatore del, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta contro il. Out Amiri. Portieri: Marchetti, Semper, Sirigu. Difensori: Calafiori, Cambiaso, ...Commenta per primo Ilha comunicato l'elenco dei convocati per la partita di questo pomeriggio contro il: Badelj, Calafiori, Cambiaso, Destro, Ekuban, Frendrup, Galdames, Ghiglione, Gudmundsson, Hefti, Kallon,...Oltre all’assenza già annunciata di Criscito, fermatosi venerdì in allenamento, nel match col Venezia, decisiva per le speranze di salvezza rossoblu, non sono stati convocati Amiri, Vanheusden e ...Per me è una cosa positiva. Quello che manca sono i tre punti". Lo ha detto Alexander Blessin, allenatore del Genoa, alla vigilia della sfida sul campo del Venezia per il 26° turno del campionato di ...