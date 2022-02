Una relazione arrivata alla fine in “Giorni Tristi” di FIAT131 (Di domenica 20 febbraio 2022) “‘Giorni Tristi’ rappresenta la malinconia, lo stato d’animo che un uomo percepisce quando è consapevole di vivere una relazione che ha perso la sua essenza” Dal 18 Febbraio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Giorni Tristi” (Isola degli Artisti/ADA Music Italy), il nuovo singolo di FIAT131. “Giorni Tristi” racconta la sensazione che prova un uomo dopo aver realizzato che una storia vissuta a pieno per molto tempo rischia di volgere al termine. Racconta la sua volontà di ricercare la propria serenità considerando anche la paura di rimanere da solo, nonostante sia consapevole che “il suo silenzio” è un sinonimo di solitudine e che “le sue bugie” sono pezzi rotti di un vaso che forse non si può più ... Leggi su lopinionista (Di domenica 20 febbraio 2022) “‘’ rappresenta la malinconia, lo stato d’animo che un uomo percepisce quando è consapevole di vivere unache ha perso la sua essenza” Dal 18 Febbraio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “” (Isola degli Artisti/ADA Music Italy), il nuovo singolo di. “” racconta la sensazione che prova un uomo dopo aver realizzato che una storia vissuta a pieno per molto tempo rischia di volgere al termine. Racconta la sua volontà di ricercare la propria serenità considerando anche la paura di rimanere da solo, nonostante sia consapevole che “il suo silenzio” è un sinonimo di solitudine e che “le sue bugie” sono pezzi rotti di un vaso che forse non si può più ...

