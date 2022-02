Ucraina-Russia, Macron e Putin: “Lavorare per cessate il fuoco” (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi tra Russia e Ucraina, il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo russo Vladimir Putin hanno condiviso, nel colloquio telefonico di oggi, l’impegno a ”Lavorare intensamente” per raggiungere un cessate il fuoco. Lo ha reso noto l’Eliseo spiegando che i due leader hanno parlato della necessità di ”un intenso lavoro” per consentire che ”nelle prossime ore” si tenga una riunione del gruppo di contatto trilaterale. Inoltre hanno condiviso che occorre “dare priorità a una soluzione diplomatica all’attuale crisi” ed è necessario ”fare tutto il possibile per raggiungerla”. In quest’ottica “nei prossimi giorni e settimane sarà svolto un intenso lavoro diplomatico”. ”I due capi di Stato si sono impegnati in modo fermo a intraprendere tutte le ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Crisi tra, il presidente francese Emmanuele l’omologo russo Vladimirhanno condiviso, nel colloquio telefonico di oggi, l’impegno a ”intensamente” per raggiungere unil. Lo ha reso noto l’Eliseo spiegando che i due leader hanno parlato della necessità di ”un intenso lavoro” per consentire che ”nelle prossime ore” si tenga una riunione del gruppo di contatto trilaterale. Inoltre hanno condiviso che occorre “dare priorità a una soluzione diplomatica all’attuale crisi” ed è necessario ”fare tutto il possibile per raggiungerla”. In quest’ottica “nei prossimi giorni e settimane sarà svolto un intenso lavoro diplomatico”. ”I due capi di Stato si sono impegnati in modo fermo a intraprendere tutte le ...

