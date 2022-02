Svizzera, a Giulia di Gregorio il premio Atlas per la migliore tesi di dottorato (Di domenica 20 febbraio 2022) Sono stati resi noti i vincitori dell’Atlas Thesis Award 2021, riconoscimento che rientra nell’ambito delle iniziative promosse dalle collaborazioni Atlas e CMS, i grandi rivelatori ospitati al CERN protagonisti nel 2012 della scoperta del bosone di Higgs, allo scopo di premiare le migliori tesi di dottorato a livello internazionale svolte presso gli esperimenti. Tra i vincitori e le vincitrici di quest’anno, anche Giulia Di Gregorio, ricercatrice INFN dell’Università di Pisa, che sarà premiata nel corso della cerimonia prevista giovedì 24 febbraio in occasione della Atlas week. La collaborazione Atlas – ricorda INFN – conta 5500 membri di 180 istituzioni in tutto il mondo, di cui oltre 1000 sono studenti e studentesse di dottorato, i ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 febbraio 2022) Sono stati resi noti i vincitori dell’Thesis Award 2021, riconoscimento che rientra nell’ambito delle iniziative promosse dalle collaborazionie CMS, i grandi rivelatori ospitati al CERN protagonisti nel 2012 della scoperta del bosone di Higgs, allo scopo di premiare le miglioridia livello internazionale svolte presso gli esperimenti. Tra i vincitori e le vincitrici di quest’anno, ancheDi, ricercatrice INFN dell’Università di Pisa, che sarà premiata nel corso della cerimonia prevista giovedì 24 febbraio in occasione dellaweek. La collaborazione– ricorda INFN – conta 5500 membri di 180 istituzioni in tutto il mondo, di cui oltre 1000 sono studenti e studentesse di, i ...

