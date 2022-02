“Sorpresa, aspettiamo un bimbo”. Annuncio social a sorpresa: la vip sarà mamma per la terza volta a 40 anni (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Annuncio più bello per i fan della modella. In arrivo il terzo figlio per l’ex angelo di Victoria’s Secret. Un video molto divertente diffuso dal fidanzato che per la prima volta diventerà papà. La modella in occasione di San Valentino ha fatto una dedica d’amore per il compagno con un post su Instagram: “La mia anima gemella per sempre, ti amo più del cioccolato”. Un amore vero che premia l’attesa per Adriana Lima, 40 anni, già mamma di Valentina e Sienna, nate dal matrimonio con l’ex cestista Marko Jaric, sposato nel 2009 e da cui si è separata nel 2014. Oggi la brasiliana sta coronando il sogno di diventare mamma per la terza volta, al fianco del produttore cinematografico Andre Lemmers. Con un video divertentissimo la coppia annuncia a tutti la ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) L’più bello per i fan della modella. In arrivo il terzo figlio per l’ex angelo di Victoria’s Secret. Un video molto divertente diffuso dal fidanzato che per la primadiventerà papà. La modella in occasione di San Valentino ha fatto una dedica d’amore per il compagno con un post su Instagram: “La mia anima gemella per sempre, ti amo più del cioccolato”. Un amore vero che premia l’attesa per Adriana Lima, 40, giàdi Valentina e Sienna, nate dal matrimonio con l’ex cestista Marko Jaric, sposato nel 2009 e da cui si è separata nel 2014. Oggi la brasiliana sta coronando il sogno di diventareper la, al fianco del produttore cinematografico Andre Lemmers. Con un video divertentissimo la coppia annuncia a tutti la ...

