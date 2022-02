Short track | Anthony Lobello | “Non ho mai chiesto di diventare CT dell’Italia | mi hanno proposto di allenare…”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022) Continua a tenere banco la polemica scoppiata tra Arianna Fontana e i vertici della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. La pattinatrice, diventata l’atleta italiana più medagliata della storia alle Olimpiadi grazie ai tre allori conquistati a Pechino 2022, aveva avuto da ridire riguardo alla gestione federale e ha affermato che se non verrà ascoltata e che se non cambieranno alcune cose potrebbe seriamente pensare di ritirarsi, non partecipando così alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Sul tavolo ci sarebbe il desiderio che il suo allenatore e maritodiventasse il Commissario Tecnico della Nazionale. Andrea Gios, Presidente della FISG, ha dichiarato che non è possibile, poiché è una figura perfetta per la valtellinese, ma a suo dire non è adatto per guidare l’intero gruppo azzurro. Nelle prossime settimane si ...