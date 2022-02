Serie C 2021 2022 | girone A | pari a sorpresa tra Sudtirol e Pro Patria | reti bianche

(Di domenica 20 febbraio 2022) La Proha frenato la corsa del(0-0) verso il salto di categoria, riuscendo a reggere le offensive della capolista per l’interezza dei 90? regolamentari della ventottesima giornata diC. Scontro non esattamente denso di emozioni per quanto concerne ilA, ma tatticamente ben interpretato dalla compagine quindicesima in classifica; allo stadio Druso di Bolzano, infatti, la Proha difeso con autorevolezza il prezioso punto sul campo dei primatisti, contrattaccando quando possibile, seppur raramente. Il, dal canto suo, ha tentato spasmodicamente di sgretolare il muro eretto dalla Pro sin dal 1?, andando vicino al gol in più occasioni con Voltan, Casiraghi e Broh spesso protagonisti. Prima e seconda frazione dall’evoluzione identica, già ...

La Pro Patria ha frenato la corsa del Sudtirol (0-0) verso il salto di categoria, riuscendo a reggere le offensive della capolista per l'interezza dei 90' regolamentari della ventottesima giornata di Serie C. Le pagelle e highlights di Sampdoria – Empoli, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022: Quagliarella è il migliore del match SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone 6.5; Murru 6 (dal 24' ...