Processo Ubi | il pm impugna la sentenza | «Ci fu ostacolo alla vigilanza»

Advertising

GdB_it : Processo Ubi, la Procura di Bergamo fa ricorso in appello -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Ubi

Giornale di Brescia

La procura di Bergamo ha impugnato la sentenza emessa lo scorso 8 ottobre dal Tribunale orobico nelBanca, riguardante presunte irregolarità nella gestione diprima della fusione con Intesa Sanpaolo e arrivata dopo tre anni di udienze. In primo grado il collegio giudicante (...Per i giudici di primo grado non ci fu ostacolo all'attività di vigilanza: Banca d'Italia era informata e partecipe. E su questa convinzione è poggiata la sentenza delBanca , con 30 assoluzioni su 31 indagati che a vario titolo erano accusati di omesse comunicazioni e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di vigilanza e aver influenzato ...E su questa convinzione è poggiata la sentenza del processo Ubi Banca, con 30 assoluzioni su 31 indagati che a vario titolo erano accusati di omesse comunicazioni e ostacolo all’esercizio delle ...Sull'acquisizione di Carige "noi abbiamo sempre detto che non devono esserci impatti negativi sul nostro capitale, né peggioramenti della qualità del credito. Confermiamo questi requisiti ma ora non p ...