Pianelle di mandorle | croccanti e golosissimi biscottini a base di albumi!

(Di domenica 20 febbraio 2022) Questedialtro non sono che sottilissimi biscotti adi soli albumi. Perfetti per accompagnare un caffè, un cappuccino o un tè, delizieranno le vostre amiche ospiti per una merenda in compagnia. Sono spettacolari se decorate con un ricciolo di panna e una spolverata di cacao!e golose, hanno una forma concava che li rende unici e originalissimi. Per ottenere una resa perfetta, dovrete lavorare una noce di impasto alla volta servendovi del dorso di un cucchiaio ed, in un secondo momento, del mattarello. L’operazione di per sé è semplicissima e vi ruberà solo qualche minuto, ma il risultato è talmente invitante che vale la pena curare ogni dettaglio per sorprendere chi amate. Il loro sapore avvolgente e goloso conquisterà anche il palato più esigente e raffinato. Curiose di scoprire come ...