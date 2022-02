Ligue 1, Bordeaux-Monaco 1-1: assist di Yacine Adli | News (Di domenica 20 febbraio 2022) Yacine Adli, centrocampista del Milan in prestito al Bordeaux, ha fornito un assist a Oudin durante la partita contro il Monaco Leggi su pianetamilan (Di domenica 20 febbraio 2022), centrocampista del Milan in prestito al, ha fornito una Oudin durante la partita contro il

Advertising

PianetaMilan : #Ligue1 , #BordeauxMonaco 1-1: assist di Yacine #Adli | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Bordeaux-Monaco: video, gol e highlights: Bordeaux e Monaco si dividono un punto a testa. Nel match valevole per la… - sportli26181512 : Ligue 1, Bordeaux-Monaco: Yacine Adli titolare: Nella serata di oggi si gioca la venticinquesima giornata in Ligue… - ilveggente_it : ?? #Ligue1 Venticinquesima giornata di Ligue 1. Ecco i nostri #pronostici riguardanti #NizzaAngers e altre cinque p… - svytd : RT @86_longo: Non è una stagione facile per il Bordeaux, in lotta per la salvezza in Ligue 1. I numeri di Adli vanno presi con le pinze, il… -