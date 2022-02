Letizia: “Non credo molto nei ritiri, partita vinta con il cuore” (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCittadella – Gara difficile soprattutto dal punto di vista dell’emotività per il Benevento. La Strega, come successo in passato, si ritrova nel momento più complicato e grazie a una rete di Improta sbanca il “Tombolato” di Cittadella. A commentare il momento della Strega, come spesso capitato in stagione, ci pensa capitan Letizia. Queste le parole del terzino giallorosso al termine della gara. Morale – Fa tanto morale, oggi non c’era bisogno di giocare bene o male, contavano solo i tre punti e non ci nascondiamo. Ho visto una grandissima squadra, abbiamo messo il cuore in tutte le circostanze e abbiamo portato a casa i tre punti. Gruppo – C’è sempre stato, quando non arrivano i risultati si racconta qualcosa di diverso. Vi assicuro che il gruppo c’è, lo avete visto tutti. Abbiamo fatto un’esultanza come se avessimo vinto il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCittadella – Gara difficile soprattutto dal punto di vista dell’emotività per il Benevento. La Strega, come successo in passato, si ritrova nel momento più complicato e grazie a una rete di Improta sbanca il “Tombolato” di Cittadella. A commentare il momento della Strega, come spesso capitato in stagione, ci pensa capitan. Queste le parole del terzino giallorosso al termine della gara. Morale – Fa tanto morale, oggi non c’era bisogno di giocare bene o male, contavano solo i tre punti e non ci nascondiamo. Ho visto una grandissima squadra, abbiamo messo ilin tutte le circostanze e abbiamo portato a casa i tre punti. Gruppo – C’è sempre stato, quando non arrivano i risultati si racconta qualcosa di diverso. Vi assicuro che il gruppo c’è, lo avete visto tutti. Abbiamo fatto un’esultanza come se avessimo vinto il ...

