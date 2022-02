Lazio, si spinge per Romagnoli a zero: ma attenzione alla concorrenza della Juventus (Di domenica 20 febbraio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti starebbero spingendo per Romagnoli, ma sul difensore ci sarebbe anche la Juventus L’addio di Luiz Felipe è ormai dietro l’angolo. Ed ecco che in casa Lazio si pensa a chi potrebbe rinforzare la difesa. Secondo quanto rivelato da Il Tempo, il nome caldo sarebbe quello di Romagnoli. Per il centrale sarebbe pronto un accordo di cinque anni a 3 milioni a stagione. Occhio però ala concorrenza della Juventus ed è per questo che si starebbe cercando di accelerare i tempi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Calciomercato: i biancocelesti starebberondo per, ma sul difensore ci sarebbe anche laL’addio di Luiz Felipe è ormai dietro l’angolo. Ed ecco che in casasi pensa a chi potrebbe rinforzare la difesa. Secondo quanto rivelato da Il Tempo, il nome caldo sarebbe quello di. Per il centrale sarebbe pronto un accordo di cinque anni a 3 milioni a stagione. Occhio però alaed è per questo che si starebbe cercando di accelerare i tempi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

im_jordanv : #UEL | ???? Bel gol della Lazio, schema riuscito alla perfezione e Zaccagni di tacco la spinge in porta. 0-1 al 27'. - infoitsport : Calciomercato Lazio, Lotito spinge per Romagnoli: i dettagli - CalcioOggi : Calciomercato Lazio, Lotito spinge per Romagnoli: i dettagli - La Lazio Siamo Noi - AConan_Doyle : Il Newcastle , perso Botman, spinge per Diego Carlos del Siviglia che , da par suo, attenziona Luis Felipe della Lazio - Paoletto671 : Tante cose belle oggi, su tutte quel coro 'Lazio! Lazio!' fortissimo che spinge i giocatori verso il terzo gol ????????… -