Advertising

ETGazzetta : L'aeroplanino #Montella in Turchia vola anche senza SuperMario: è terzo - NandoArm8 : Continua il buon campionato di #Montella all'#AdanaDemirspor: Senza #Balotelli, ci pensa Assombalonga con 2 reti (… - SaddamBantany : Vincenzo 'L'Aeroplanino' Montella. -

Ultime Notizie dalla rete : aeroplanino Montella

La Gazzetta dello Sport

Dai piani bassi della classifica alla zona - coppe. L'Vincenzovola in Turchia. Anche senza Mario Balotelli, squalificato. Il 3 - 0 conquistato sul campo del Gaziantepspor riporta l'Adana Demirspor al terzo posto in classifica, con ...Il cestista Tamberi, che dopo quella schiacciata si è esibito pure nel gesto dell', allae come i fratelli Petrovic nel basket, non si è infatti fermato a quella prodezza frutto ...Montella è arrivato in Turchia a inizio settembre, per sostituire Samet Aybaba, con la squadra in crisi (due pareggi e una sconfitta nelle prime tre partite di Super Lig). Ma dopo un debutto da ...Anche senza Mario Balotelli, continua a volare l'Adana Demirspor di Vincenzo Montella. La squadra del tecnico campano ha piegato per 3-0 in trasferta il Gaziantepsor nella 26esima giornata del ...