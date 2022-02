La pensione è troppo bassa? Ecco come avere aumenti e ottenere anche gli arretrati (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ci sono somme e prestazioni che non vengono elargite se non si richiedono espressamente. Un milione di euro recuperato nel 2021 dallo Spi Cgil controllando i cedolini di chi aveva dubbi Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ci sono somme e prestazioni che non vengono elargite se non si richiedono espressamente. Un milione di euro recuperato nel 2021 dallo Spi Cgil controllando i cedolini di chi aveva dubbi

Advertising

1Marzia2 : Queste sono le idiozie dette da una sola persona, un medico in pensione, col culo ben al caldo, grazie alla sua pen… - SimoSaletti : @donnadimezzo Guarda io ho un cancro al colon retto , invalidità al 100%, riconosciuta anche l’inabilità lavorativa… - calibano12 : @EsteriLega E naturalmente i piddini ne hanno tratto la conclusione che si va in pensione troppo presto, per la san… - michi_alma8 : RT @profondocringe: #CePostaPerTe No vabbe ma volevano pure fregarlo Eheh ma Stefano è troppo avanti Adesso non parlerà più della pensione - profondocringe : #CePostaPerTe No vabbe ma volevano pure fregarlo Eheh ma Stefano è troppo avanti Adesso non parlerà più della pensione -