Karate, Premier League Fujairah 2022: Alessandra Mangiacapra si prende l’oro! Argento per Semeraro, bronzo per Maresca (Di domenica 20 febbraio 2022) Sulla prima tappa della Premier League 2022 di Karate, tenutasi a Fujairah (Emirati Arabi), cala il sipario. Nella giornata domenicale infatti si sono tenute le finali delle varie specialità e delle varie categorie: andiamo a vedere come sono andate le cose in ottica italiana. L’inno di Mameli è risuonato grazie ad Alessandra Mangiacapra che, nei -61 kg, si è messa al collo l’oro ottenendo così la prima affermazione personale nel circuito Karate 1 – Premier League. Un successo arrivato per effetto della vittoria per 2-0 in finale contro l’ucraina Anita Serogina. Medaglia d’Argento invece per Silvia Semeraro che, dopo uno splendido percorso ieri nei -68 kg, oggi si è dovuta arrendere ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Sulla prima tappa delladi, tenutasi a(Emirati Arabi), cala il sipario. Nella giornata domenicale infatti si sono tenute le finali delle varie specialità e delle varie categorie: andiamo a vedere come sono andate le cose in ottica italiana. L’inno di Mameli è risuonato grazie adche, nei -61 kg, si è messa al collo l’oro ottenendo così la prima affermazione personale nel circuito1 –. Un successo arrivato per effetto della vittoria per 2-0 in finale contro l’ucraina Anita Serogina. Medaglia d’invece per Silviache, dopo uno splendido percorso ieri nei -68 kg, oggi si è dovuta arrendere ...

