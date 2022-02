Il Barcellona mette l’attaccante sul mercato: un club di A si fa avanti! (Di domenica 20 febbraio 2022) In vista della sessione estiva di calciomercato continua il casting degli attaccanti in casa Milan. Il nome accostato al club questa volta è quello di Memphis Depay, attaccante in forza al Barcellona, ma la storia tra il giocatore e i catalani sembra ormai irrimediabilmente giunta al capolinea. Con l’arrivo del nuovo tecnico in pachina Xavi, infatti, l’olandese ha capito di non essere più utile alla causa blaugrana, motivo per cui diventa necessario trovare una nuova destinazione in estate. Depay, Barcellona, LaLigaROSSONERI ALLA FINESTRA Stando alle ultime notizie riportate da Sport, tra i club in lizza per accaparrarsi l’attaccante ci sarebbe proprio il Milan, che già dopo il mancato rinnovo del giocatore con il Lione aveva provato a sondare il terreno. Ciò che è ... Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) In vista della sessione estiva di calciocontinua il casting degli attaccanti in casa Milan. Il nome accostato alquesta volta è quello di Memphis Depay, attaccante in forza al, ma la storia tra il giocatore e i catalani sembra ormai irrimediabilmente giunta al capolinea. Con l’arrivo del nuovo tecnico in pachina Xavi, infatti, l’olandese ha capito di non essere più utile alla causa blaugrana, motivo per cui diventa necessario trovare una nuova destinazione in estate. Depay,, LaLigaROSSONERI ALLA FINESTRA Stando alle ultime notizie riportate da Sport, tra iin lizza per accaparrarsici sarebbe proprio il Milan, che già dopo il mancato rinnovo del giocatore con il Lione aveva provato a sondare il terreno. Ciò che è ...

