F1 | la Red Bull del “Mistero” e i suoi segreti | sospensione anteriore pull-rod e tanto altro…

(Di domenica 20 febbraio 2022) Chiamarla Reddel “” non è una forzatura. La RB18 è l’oggetto misterioso di questo febbraio caratterizzato dalle presentazioni. Nei fatti, gli uomini di Milton Keynes non sono stati così rispettosi dei media e degli appassionati quando è stato il caso di mostrare le “grazie” della nuova monoposto. Contrariamente a quanto era accaduto con Williams dove si è parlato di livrea e stop, la scuderia anglo-austriaca aveva lasciato presagire una monoposto senza sottolineature e invece, alla fine della fiera, si è dovuto constatare che quella vettura non fosse altro che un “manichino” aderente alle nuove regole tecniche del 2022 in F1. Perché questa strategia? Chiaramente, c’è voglia di celare i proprida parte degli uomini in Redin vista dei primi test del 23-25 febbraio a Barcellona (Spagna) dove a ...

Mentre il quattro volte iridato tedesco farà presumibilmente un bilancio della stagione per decidere il proseguo della propria carriera - così come Alonso - il messicano delladovrà ...... sottolineando come la scuderia capitanata da Andreas Seidl e Zak Brown non sia ancora pronta per battagliare ad armi pari con Mercedes eper la conquista del campionato. Secondo l'ex pilota ...Chiamarla Red Bull del “Mistero” non è una forzatura. La RB18 è l’oggetto misterioso di questo febbraio caratterizzato dalle presentazioni. Nei fatti, gli uomini di Milton Keynes non sono stati così ...ROMA – Sarà ancora una volta la lotta tra Red Bull e Mercedes, almeno sulla carta, a caratterizzare il Mondiale di Formula 1 2022. Le due scuderie che hanno infiammato l'ultima stagione, con il duello ...