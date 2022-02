Crisi Ucraina, von der Leyen: "Il Cremlino minaccia la pace in Europa" (Di domenica 20 febbraio 2022) Monaco, 20 febbraio 2022 "L'Ue è stata creata per mettere fine a tutte le guerre in Europa, ma tale prospettiva è ora minacciata dalle politiche del Cremlino". Lo ha detto la presidente della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022) Monaco, 20 febbraio 2022 "L'Ue è stata creata per mettere fine a tutte le guerre in, ma tale prospettiva è orata dalle politiche del". Lo ha detto la presidente della ...

