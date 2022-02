Covid | ultime news Calano ancora i ricoveri ordinari -103 e le terapie intensive -19

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 21 febbraio 2022) L'ultimo bollletino riporta 42.081 nuovi contagi e 141 vittime giornaliere. Il tasso di positività è all'11,3%. Una circolare del ministero della Salute fissa la quarta dose per i gravemente immunodepressi a 120 giorni dal booster. Il direttore dell'Aifa Magrini a Sky TG24: "Coerente mantenere l'obbligo di vaccino per gli over 50. A seconda delle varianti, vedremo se servirà un'altra campagna di vaccinazione di massa". Da lunedì 21 febbraio tornano in zona gialla Valle d'Aosta, Piemonte, Marche e Abruzzo