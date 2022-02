Cosa vuole davvero Putin nel braccio di ferro con l'Occidente? (Di domenica 20 febbraio 2022) Il giornalista Pietro Guastamacchia, esperto di Rusisa e Caucaso, interviene ad Omnibus sul conflitto in Donbass. - Il giornalista Pietro Guastamacchia, esperto di Rusisa e Caucaso, interviene ad ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 20 febbraio 2022) Il giornalista Pietro Guastamacchia, esperto di Rusisa e Caucaso, interviene ad Omnibus sul conflitto in Donbass. - Il giornalista Pietro Guastamacchia, esperto di Rusisa e Caucaso, interviene ad ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Danilo ha capito in fretta cosa è la #Juventus: e vuole rimanerci per molto tempo ancora ?? @Gazzetta_it - LinaGarante : RT @Amyrmia: L’unica cosa triste per chi è single è che deve alzarsi per forza se vuole il caffè. - ErRomanaccio : RT @Amyrmia: L’unica cosa triste per chi è single è che deve alzarsi per forza se vuole il caffè. - Aurora72463518 : @Ale9335426912 @flubby81 Si! Ma perché? In fondo ha cmquello che vuole! Deloa l ha conquistata no? Cosa vuole da Soleil? - dunvkirk : @Bonu4L Ah vabbè, capisco che sei ancora alla fase “potevo annà al Real” credendoci pure. Ti devo dire una cosa: ne… -