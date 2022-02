Cioffi prima della Lazio: «Siamo affamati. Ci hanno tolto 6 punti, ora…» (Di domenica 20 febbraio 2022) . Le parole del tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha parlato a DAZN prima della gara con la Lazio. Le sue parole: «L’Udinese arriva umile e affamata alla gara di oggi. Non è stata una settimana facile perché di punto in bianco ci Siamo trovati con meno sei punti in classifica e questo cambia un po’ le coordinate. Noi vogliamo avere una faccia sola, quella di una squadra che si conosce e che sa che nell’umiltà e nel sacrificio può trovare il bel gioco. Questa è l’unica faccia che vogliamo avere da qui alla fine del campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) . Le parole del tecnico dell’Udinese Gabriele, tecnico dell’Udinese, ha parlato a DAZNgara con la. Le sue parole: «L’Udinese arriva umile e affamata alla gara di oggi. Non è stata una settimana facile perché di punto in bianco citrovati con meno seiin classifica e questo cambia un po’ le coordinate. Noi vogliamo avere una faccia sola, quella di una squadra che si conosce e che sa che nell’umiltà e nel sacrificio può trovare il bel gioco. Questa è l’unica faccia che vogliamo avere da qui alla fine del campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

