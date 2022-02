Carnevale di Viareggio: madre Teresea di Calcutta e Gandhi “per un po’ di pace” nel mondo. E trionfa la satira politica (Di domenica 20 febbraio 2022) Sole quasi primaverile per la prima sfilata dei carri del Carnevale di Viareggio 2022 sui viali a mare, fra l'applauso di 40mila spettatori. Poco prima del via al corso in maschera, la cerimonia d'apertura: con il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 20 febbraio 2022) Sole quasi primaverile per la prima sfilata dei carri deldi2022 sui viali a mare, fra l'applauso di 40mila spettatori. Poco prima del via al corso in maschera, la cerimonia d'apertura: con il sindaco di, Giorgio Del Ghingaro e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

altrogiornorai1 : Carnevale di Viareggio: il carro dedicato ad @AchilleIDOL ? #OggièUnAltroGiorno @domenicomarock @serenabortone… - Believe__ : RT @blind_rhea: Il carro 'La festa dei folli' di Luca Bertozzi rappresentante Achille Lauro durante i festeggiamenti per il Carnevale di Vi… - meetmeintheblue : RT @blind_rhea: Il carro 'La festa dei folli' di Luca Bertozzi rappresentante Achille Lauro durante i festeggiamenti per il Carnevale di Vi… - forestale82 : RT @Susanna03447691: #Carnevale #Viareggio C'è anche lui ?? Photo Marco Pomella - TinaSolla94 : RT @blind_rhea: Il carro 'La festa dei folli' di Luca Bertozzi rappresentante Achille Lauro durante i festeggiamenti per il Carnevale di Vi… -