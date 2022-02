Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Si ferma Insigne: il capitano del Napoli salta la trasferta di Cagliari ??? - DiMarzio : #SerieA | #Insigne non partirà per la trasferta contro il @CagliariCalcio - ArmandaGelsomin : RT @GoalItalia: Napoli senza Insigne contro il Cagliari ? Affaticamento per il capitano azzurro ?? - ArmandaGelsomin : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Si ferma Insigne: il capitano del Napoli salta la trasferta di Cagliari ??? - Pall_Gonfiato : Cagliari-Napoli, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Napoli

DionisiCLASSIFICA SERIE A: Milan 56, Inter** 54,* 53, Juventus 47, Atalanta* 44, Lazio* 42, ... Sassuolo* 30, Bologna** 28, Spezia* 26, Sampdoria 26, Udinese*** 24, Venezia* 22,* 21, ...I 20 convocati di Luciano Spalletti in vista di, importante incontro valevole per la ventiseiesima giornata della Serie A 2021/2022. Non disponibili Lorenzo Insigne e Zambo Anguissa, giocatori chiave per il club partenopeo; ...CONVOCATI CAGLIARI NAPOLI – Tutto pronto per Cagliari – Napoli, posticipo della 26esima giornata di Serie A in programma lunedì alle 19. Gli azzurri per agganciare il Milan al secondo posto in ...CAGLIARI. Domani sera alle ore 19 alla Sardegna Arena si sfideranno Cagliari e Napoli, testa-coda valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Sardi reduci da tre risultati utili di fila e ...