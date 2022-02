Alex Belli bacia Jessica Selassié, la reazione di Delia Duran (Di domenica 20 febbraio 2022) Ogni volta che il GF organizza i party a base di balli e drink, i concorrenti si lasciano andare e regalano il trash più inaspettato. In poche ore Delia Duran ha limonato Soleil, Alex Belli e la Sorge hanno litigato e si sono dichiarati amore, ma in pochi si sono accorti che il Man ha baciato Jessica Selassié! Probabilmente il bacio artistico dato alla principessa non è andato in onda, ma la sorella di Lulù l’ha raccontato stamani all’amica Sophie Codegoni. “Se mi ha baciata? Sì, davanti a Delia e Soleil. Mi fa ‘è tutta la sera che volevo farlo. E io ‘ah’. Io mi sono tolta subito, sì. No cioè con Delia accanto fai queste cose? Bo non lo so. Se stanno iniziando un game? Sì. Perché io pensavo che lui mi prendeva e faceva ... Leggi su biccy (Di domenica 20 febbraio 2022) Ogni volta che il GF organizza i party a base di balli e drink, i concorrenti si lasciano andare e regalano il trash più inaspettato. In poche oreha limonato Soleil,e la Sorge hanno litigato e si sono dichiarati amore, ma in pochi si sono accorti che il Man hato! Probabilmente il bacio artistico dato alla principessa non è andato in onda, ma la sorella di Lulù l’ha raccontato stamani all’amica Sophie Codegoni. “Se mi hata? Sì, davanti ae Soleil. Mi fa ‘è tutta la sera che volevo farlo. E io ‘ah’. Io mi sono tolta subito, sì. No cioè conaccanto fai queste cose? Bo non lo so. Se stanno iniziando un game? Sì. Perché io pensavo che lui mi prendeva e faceva ...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - GraziellaBerno2 : RT @xsempresarai: SILVIA CHIEDE DI ALEX. ADRIANA: Io penso che l'anno scorso è stato l'anno di Zorzi e quest'anno è quello di Alex Belli.… - CaterinaFranca1 : RT @_Paper__Tiger_: Katia ha detto agli Autori che non vuole fare alcuna attività o spettacolo con Alex Belli: il mio nome non lo metto vic… - JessicaPrezzav3 : RT @BITCHYFit: Alex Belli bacia Jessica Selassié, la reazione di Delia Duran - IsaeChia : #GfVip 6, la mamma e la zia di Soleil Sorge disgustate dal comportamento di Alex Belli e Delia Duran: “Braccata da… -