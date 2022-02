Vaccini, via libera dell'Aifa alla quarta dose per immunodepressi (Di sabato 19 febbraio 2022) Via libera dalla Commissione tecnico scientifica (Cts) dell' Agenzia italiana del farmaco (Aifa) - secondo quanto apprende l'Ansa - alla quarta dose del vaccino anti - Covid per i soggetti gravemente ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 19 febbraio 2022) ViaCommissione tecnico scientifica (Cts)' Agenzia italiana del farmaco () - secondo quanto apprende l'Ansa -del vaccino anti - Covid per i soggetti gravemente ...

Advertising

petergomezblog : Vaccini, Oxfam: “L’Ue respinge la richiesta dell’Unione africana di sospendere i brevetti. Un insulto a milioni di… - MediasetTgcom24 : Covid, via libera dell'Aifa alla 'quarta dose' per gli immunodepressi #aifa #covid #vaccini #quartadose… - emergency_ong : L’#UE dovrà buttare 55 milioni di dosi di #vaccini #Covid a #febbraio, 25 in più delle 30 milioni di dosi totali in… - lasiciliait : Vaccini, i fragili potranno fare la quarta dose: c'è il via libera dell'Aifa - HSessantanove : RT @canislupus80: @Spartaculo1 @dottorbarbieri Veramente i vaccini sono stati autorizzati con due dosi ed in via emergenziale. Abbiamo inve… -