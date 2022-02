UFFICIALE – Tegola Anguissa: il comunicato del Napoli (Di sabato 19 febbraio 2022) Brutto colpo per il Napoli che perde un altro centrocampista a causa di un infortunio. Frank Anguissa ha rimediato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Ancora non si sanno i tempi di recupero. Il Napoli affronterà il Cagliari lunedì e poi il Barcellona giovedì in Europa League. Di seguito il comunicato UFFICIALE del club: “Frank Anguissa si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Anguissa, lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.#ForzaNapoliSempre https://t.co/AaOgwrWwRX— Official SSC Napoli (@sscNapoli) February 19, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 19 febbraio 2022) Brutto colpo per ilche perde un altro centrocampista a causa di un infortunio. Frankha rimediato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Ancora non si sanno i tempi di recupero. Ilaffronterà il Cagliari lunedì e poi il Barcellona giovedì in Europa League. Di seguito ildel club: “Franksi è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”., lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.#ForzaSempre https://t.co/AaOgwrWwRX— Official SSC(@ssc) February 19, ...

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Tegola Tegola Roma - 4 calciatori positivi al Covid - 19 Tegola Roma - Il club giallorosso ha comunicato la positività al Covid - 19 di 4 calciatori. Di seguito il testo ufficiale. 'AS Roma comunica che, a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori ...

Infortunio Lazzari: UFFICIALE l'esito degli esami strumentali Ascolta la versione audio dell'articolo Infortunio Lazzari: lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. Le ultime sulle condizioni del biancoceleste Brutta tegola per la Lazio di Maurizio Sarri. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto in giornata Manuel Lazzari, hanno evidenziato una lesione di secondo grado al flessore della coscia destra. Il ...

Juventus, cambio dell'ultimo minuto: fuori Rugani Cambio dell'ultimo minuto nella Juventus: annunciato nella formazione ufficiale del derby contro il Torino, Daniele Rugani non scenderà in campo. Al suo posto Luca Pellegrini. Una tegola dell'ultimo ...

